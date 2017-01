Er hat sich fast halbiert: Innerhalb weniger Monate hat John Goodman 50 Kilos verloren. Bei der Premiere seines Films "Trumbo" zeigte sich der 63-Jährige schlank wie nie.

Kein Alkohol, kein Zucker

Foto: APA/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Wie er das gemacht hat? Er hat die Finger vom Alkohol gelassen - 2009 outete er sich als Trinker. Außerdem hat er zuckerhaltige Lebensmittel gemieden und viel Sport gemacht - bis zu sechs Mal in der Woche. Über seine Ernährungsumstellung hat er detailliert Buch geführt.

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP Schon seit seiner Kindheit hatte Goodman mit Übergewicht zu kämpfen. "Ich habe mich im Haus eingeschlossen und nach Essen gesucht. Essen hat mir eine große Befriedigung beschafft – es ist wohl eine ähnliche Persönlichkeitsstruktur wie bei einem Alkoholiker."

Nach Hits folgt der Absturz

Foto: verleih Als gewichtiger Comedy-Star wurde er in der Sitcom "Roseanne" bekannt - dann folgten Kinohits wie "Die Flintstones", "King Ralph" oder der Kultfilm "The Big Lebowski". Nach den erfolgreichen Zeiten in den 90er Jahren, kam für John Goodman aber der Absturz. Immer schlechtere Rollen, immer mehr Alkohol.

Jetzt aber geht es dank guten Angeboten wieder bergauf - Ben Affleck hat ihn für sein gefeiertes Werk "Argo" 2012 wieder in einen Blockbuster geholt, seither gibt es wieder erstklassige Rollen für Goodman, der dem Alkohol abgeschworen hat.

Gleich vier Filme sind in der Pipeline - derzeit ist er in "Trumbo" neben Helen Mirren zu sehen.

Abnehmen für die Traumrolle