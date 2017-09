Wenn man sein Leben mit Reality-TV verdient, muss man damit rechnen, dass auch weniger ruhmreiche Momente des Lebens öffentlich gemacht werden.



Besonders glücklich dürfte Jessica Simpson über diese Aufnahmen nicht sein, die sie nun sichtlich betrunken nach einem Abendessen mit Ehemann Eric Johnson zeigen.



Um den Geburtstag des Footballspielers zu zelebrieren, hatte sich das Paar am Montagabend in ein Nobel-Restaurant in West Hollywood begeben.



Besonders nobel sah Simpson aber nicht aus, als sie um zwei Uhr morgens das Restaurant verließ – und ganz offenbar Probleme damit hatte, auf ihren Stöckelschuhen ins Auto zu gelangen.