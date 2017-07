Jenny Elvers neuer TV-Job nach der Trennung

Jenny Elvers kehrt zu ‘Promi Big Brother’ zurück - aber nicht in den Container, sondern als Kommentatorin ins TV-Studio. 2013 hat sie die Show gewonnen und konnte ihr Image etwas aufpolieren, weil sie sich zuvor mit Alkoholproblemen herumschlagen musste.

Wie die ‘Bild’ berichtet, wird sie nun das Moderatoren-Team des Sat.1-‘Frühstücksfernsehen’ während der diesjährigen Staffel als Kommentatorin unterstützen. Es ist ihr erster größerer Job nach der Trennung von Steffen van der Beeck.

Foto: KURIER/Rainer Eckharter

Pikant allerdings: Der Ex-Freund wird ins Big Brother Camp ziehen, berichtet die Bild Zeitung. Darauf, wie Elvers seine Performance kommentiert, sind wohl viele Zuseher gespannt.

Neben Moderator Jochen Schropp soll bei der neuen Staffel außerdem auch Jochen Bendel für witzige Momente sorgen. Unter dem Motto "Alles oder Nichts" werden die Promis in diesem Jahr gegeneinander antreten müssen. Auch die verschärften Regeln sollen dabei für mehr Spannung in der Sendung sorgen. Seit Wochen kursieren Gerüchte um mögliche Teilnehmer. Welche Promis letztendlich aber tatsächlich in das 'Promi Big Brother'-Haus einziehen werden, hält Sat. 1 immer noch unter Verschluss. Die neue Staffel beginnt am 11. August.