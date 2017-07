Jennifer Aniston kommt ins Fernsehen zurück

Jahrelang ist sie mit ihren "Friends" über die Bildschirme geflimmert. Danach aber zog es Jennifer Aniston auf die große Leinwand. Nur Kinofilme machte der Hollywood-Darling seither.

Jetzt aber wurde publik, dass Jen ins Fernsehen zurückkehren wird - und zwar mit keiner Geringeren als Reese Witherspoon als Co-Star. Witherspoon war schon vor 17 Jahren gemeinsam mit Aniston in "Friends" zu sehen, als sie in zwei Folgen die jüngere Schwester von Rachel spielte.

TV-Morgenshow

Die beiden sollen nun die Hauptrollen in einer Serie über die New Yorker Medienszene übernehmen. In der neuen Show werden angeblich die in den USA so beliebten TV-Morgensendungen witzig interpretiert.

Derzeit soll das Format Sendern wie HBO vorgestellt werden, aber auch Streamingdienste wie Netflix könnten zugreifen. Mit zwei so bekannten Namen verkauft sich zumindest schon einmal das Konzept vermutlich ganz gut.

