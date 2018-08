Jeannine Schiller: "Das ist meine Lebensaufgabe!"

„Hier zu helfen ist für mich neben meiner Familie das Wichtigste in meinem Leben. Es ist eine große seelische Freude, aber auch eine große seelische Belastung. Ich verausgabe mich wirklich sehr dafür, denn wenn ich nicht genug Geld zusammen bekomme, dann werden meine Heime zugesperrt. Ich bin dafür verantwortlich, ich habe sie nicht nur gebaut, sondern muss sie auch erhalten. Ich befürchte, dass, wenn ich einmal nicht mehr kann, es niemanden gibt, der genug Geld dafür auftreiben kann. So lange ich halbwegs gesund bin, will ich das unbedingt weitermachen“, so Schiller, den Tränen nahe im KURIER-Gespräch.