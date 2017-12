Die Filmschauspielerin Jane Birkin (71, "Tod auf dem Nil") sieht in ihrer Wahlheimat Frankreich einen gewaltigen Nachholbedarf, was den Umgang mit Frauen angeht. "Ich glaube, in Frankreich sind wir, was das Thema der sexuellen Belästigung betrifft, 20 Jahre hinterher", sagte die Britin in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("FAS").

Foto: APA/EPA/FRANCK ROBICHON