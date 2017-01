Jack Nicholson (79) sich still und heimlich von der Schaupielerei verabschiedet haben. Das behauptet zumindest sein "Easy Rider"-Kollegen Peter Fonda (76).

Hat Nicholson die Schauspielerei aufgegeben?

"Ich glaube, er ist eigentlich in Pension. Ich will nicht für ihn sprechen, aber er hat eine Menge Arbeit gemacht und er hatte finanziell viel Erfolg für einen Menschen", sagte Fonda gegenüber der britischen Sun.

Fonda weiter: "Manchmal haben Leute einen Grund, den man nicht kennt und es geht mich nichts an. Ich rufe ihn nicht an und sage 'Johnny' - ich nenne ihn Johnny Hop - 'Was machst du so?'"

Foto: ORF/Sony Pictures

Nicholson, der während seiner Karriere insgesamt zwölf Mal für den Oscar nominiert war, war zuletzt 2010 in der Komödie "How Do You Know" auf der Leinwand zu sehen. Zu seinem angeblichen Ausstieg aus Hollywood hat sich der "Shining"-Star bisher aber nicht offiziell geäußert.

Aus dem Archiv:

Diese Stars haben Hollywood den Rücken gekehrt