Zu Besuch in Helnweins imposantem Schloss

Schloss Gurteen, eine 40-Zimmer-Festung, gebaut 1866 für Count Edmund de la Poer, den privaten Haushofmeister von Papst Pius IX. Links und rechts ragen Bäume aus dem Boden, ein in die Jahre gekommener Holzzaun und ein zum Teil zerfallenes Steintor, gerade mal so groß, dass der kleine Fünftürer ( Hyundai i10) durchpasst, trennen das pittoreske Schlossareal von Kilsheelan, ein 500-Einwohner Dorf in der südirischen Grafschaft Waterford.

Hier lebt der österreichische Maler Gottfried Helnwein (das Interview finden Sie hier).

Aber weil er "zu europäisch" für die USA sei, suchte er in Europa eine neue Heimat.

Durchschreitet man das Schloss erkennt man Helnweins Handschrift. Es ist düster, subtil verstörend.

An den Wänden hängen Kunstwerke des Malers, auf den Tischen stehen Giftdosen und Reagenzgläser, die das Image Helnweins über Jahre hinweg geprägt haben.

https://images.kurier.at/46-86215626.jpg/228.323.582 Kurier/Juerg ChristandlInterview mit dem Malerin seinem Schloss in der Grafschaftinam 28.09.2016. Weil gerade ein neues Atelier gebaut wird, hat sichin einen Raum hinter der Küche zurückgezogen. Gefühlt Tausende Pinsel - dick, dünn, lang, kurz, zerfranst, neu - befüllen den Raum. Es riecht nach Terpentin, an den Wänden vermischen sich rote mit grünen Farbspritzern. https://images.kurier.at/46-86215613.jpg/228.323.588 Kurier/Juerg ChristandlInterview mit dem Malerin seinem Schloss in der Grafschaftinam 28.09.2016. Inspirieren lässt sichvon Goya und. Ein Goya hängt auch über den Küchentisch - "Leider kein echter", sagt der Künstler. Dafür erblickt man überall kleine Donald-Duck-Figuren. https://images.kurier.at/46-86215484.jpg/228.323.591 Kurier/Juerg ChristandlInterview mit dem Malerin seinem Schloss in der Grafschaftinam 28.09.2016. Bekannt istfür seine hyperrealistische Kunst. Selbst KURIER-Fotografkonnte nicht glauben, dass die Gemälde gemalt sind - und nicht fotografiert.