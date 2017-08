Wollte da jemand eine seiner Kolleginnen veräppeln? In der ZDF-Satireshow "Schulz und Böhlermann" trat Iris Berben mit blonder Perücke als fiktive Schauspielerin "Kathrin Ferrante" auf. Doch nicht nur "Ferrantes" Look und Nachname erinnerten an Veronica Ferres – auch so manch Kommentar konnte als Anspielung auf die deutsche Schauspielerin gedeutet werden.

Gemeine Seitenhiebe gegen Ferres?

"Sie pendeln zwischen Sauerland und Malibu" – so Moderator Olli Schulz unter anderem zur verkleideten Iris Berben. Auch Veronica Ferres, die mit ihrem Mann Carsten Maschmeyer ein Haus in Beverly Hills hat, jettet seit zwei Jahren zwischen München und Amerika hin und her.

Dass sie immer öfter auch in Hollywood-Produktionen wie "The Comedian" mit Robert DeNiro oder "Casanova Vartations" an der Seite von John Malkovich zu sehen ist, darüber spricht nicht nur Ferres gerne.

"Vor allem seitdem ich in Amerika lebe, ist dann doch sehr viel mehr Kino dabei", rühmt sich auch "Ferrante".

Foto: ZDF

Während Ferres auf Facebook äußerst aktiv ist und regelmäßig Einblicke in ihr Leben gibt, erklärt Berben als "Ferrante" ironisch: "Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ich einen Großteil meines Publikums informiere (...) – was ich auch tagtäglich eigentlich mit Freude mache."

"Sie haben nach den Terroranschlägen von Paris kürzlich ein Bikinifoto von sich gepostet", erzählt Jan Böhnermann weiter - womit er anscheinend auf einen Tweet von Veronica Ferres nach dem Anschlag von Manchester anspielt. Diese hatte damals ein Portrait von sich gepostet, über das der Moderator schon einmal gelästert hatte.

An einem Tag wie diesem müssen wir noch mehr Liebe geben und mehr zusammenhalten. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen#standtogether pic.twitter.com/mZmjBV3eOC — Veronica Ferres (@VeronicaFerres) 23. Mai 2017

Die 1,78 Meter große Ferres gab ihr Filmdebüt 1995 als starke Frau in das "Superweib". "Kathrin Ferrante" wird als Schauspielerin von 1,80 Metern vorgestellt, die ihr Debüt hingegen in einem Film gab, in dem sie eine Kleinwüchsige spielte: "Ich habe sehr viel auf den Knien gespielt", so die verkleidete Berben zweideutig über die Rolle. "Und auch das ist Teil meiner Arbeit, die ich als Schauspielerin zu leisten habe."

Eine pikante Anspielung auf die Entwicklung der Karriere der Schauspielerin, die von Regisseur Helmut Dietl, mit dem die damals noch unbekannte Ferres eine Beziehung hatte, entdeckt und gefördert wurde?

Foto: APA/EPA/ISTVAN BAJZAT

Berbens Büro bestreitet gegenüber der Bild, dass ihre Seitenhiebe Veronica Ferres galten. "In der Sendung sind fiktive Charaktere erschaffen worden", heißt es. "Frau Berben trägt eine blonde Perücke, mehr ist da sicher nicht hineinzuinterpretieren." Veronica Ferres selbst sei für Fragen zu den Kommentaren in der Satire-Show nicht erreichbar gewesen.