Aber Hallo! Zärtlich berührt die deutsche Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (35) die Wange von Rapper Kay One (32) - brisante Fotos der beiden vermeindlichen Turteltäubchen sind jetzt aufgetaucht und wurden im deutschen Magazin "inTouch" auch abgedruckt. Spannend deshalb, weil Collien seit 2011 mit dem Schauspieler und Tatort-Kommissar Christian Ulmen (41) verheiratet ist. Im April 2012 kam ihre kleine Tochter zur Welt. Die beiden galten ist dato als skandalfreihes Pärchen.

Foto: REUTERS/INA FASSBENDER Tja, vielleicht spielt Collien ja nur in einem Musik-Video von Rapper Kay One mit und das alles ist nur gestellt? Könnte man meinen, wenn, ja wenn da nicht der Facebook-Ausraster von Christian Ulmen wäre, der auf Kay Ones Pinnwand folgendes gepostet hat: „Ehrenlose Hure! Also du, Kay, biste ne Hure! Schwein!“

Trockener Konter von Kay One: "Was willst du machen? Auf ne Leiter klettern und mir ne Ohrfeige verpassen? Hahahahahaha"

Foto: /Faebook/KayOne Also, alles nur ein geschmackloser Scherz oder doch bitterer Ehe-Frust? Laut "inTouch" hat sich noch keiner der Dreien wirklich zu diesem Vorfall geäußert. Kay One ließ nur noch seine Fans via Facebook wissen: "Hauptsache Collien geht es gut. Das ist das Wichtigste." Na dann......