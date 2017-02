Mit all ihren Kindern präsentierte sich Angelina Jolie strahlend bei der Premiere ihres neuen Films. Es ist der erste Auftritt nach der Trennung von Brad Pitt. Während der Schauspieler schon vor zwei Monaten wieder in der Öffentlichkeit zu sehen war, verschanzte sich Jolie nach wie vor vor den Medien.

Jetzt aber rührt sie fleißig und mit allen ihren Kindern im Schlepptau die Werbetrommel für ihre Regiearbeit "First They Killed My Father". In Kambodscha feierte der Netflix-Film über den Massenmord an den Kambodschanern in den 1970er Jahren Premiere.

Emotional: Spricht über Trennung

Bei den PR-Terminen ließ sich die sechsfache Mutter stets von ihren Kindern Maddox, Pax, Zahara, Shiloh sowie den Zwillingen Vivienne und Knox umringen. Der Hollywoodstar will ganz offenbar als perfekte Mutter wahrgenommen werden.

Zum ersten Mal hat Jolie auch über die Scheidung von Brad Pitt gesprochen. Mit brüchiger Stimme erklärte sie einer Reporterin, die sie auf den Streit zwischen Pitt und ihrem Sohn Maddox ansprach:

"Es war eine sehr schwierige Zeit. Wir werden diese Zeit überstehen und hoffentlich deswegen eine stärkere Familie werden."

Vielen Leuten gehe es so wie ihr, sagte Jolie auf die Frage, wie es ihr gehe. Man gehe eben auch durch schwere Zeiten. "Wir sind eine Familie und werden immer eine sein."

Von ihrem ältesten Sohn Maddox erzählt Jolie dann auch in jedem Interview zur Filmpremiere. Ihr ältester Adoptivsohn stammt aus Kambodscha, der Film sollte dem 15-Jährigen, der hinter der Kamera fleißig mitgearbeitet hat, auch sein Herkunftsland näher bringen, so Jolie.

Guter Schachzug im Sorgerechtsstreit

Der Sorgerechtsstreit um die sechs Kinder ist mit Brad Pitt gerade in vollem Gang. Da wird es wohl nicht schaden, sich auch vor einem Millionenpublikum als liebende Mutter zu präsentieren, die die volle Unterstützung ihrer Sprösslinge genießt.