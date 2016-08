In dieser Mega-Villa lebten Cher & Eddie Murphy

Sowohl Musiklegende Cher und als auch Hollywoodstar Eddie Murphy haben diese Prachtvilla für einige Jahre ihr eigen genannt. Jetzt wird das Anwesen mitten in Beverly Hills verkauft - für stolze 85 Millionen Dollar.

Über sechs Hektar zieht sich das imposante Grundstück in einer der teuersten Adressen der Welt. Alleine das Hautpgebäude ist 650 Quadratmeter groß.



Auf dem Anwesen befindet sich ein eigener Wanderweg Reitstall mit zwei Koppeln.

In dem Reiterstüberl kann sogar gewohnt werden.

Daneben gibt es weitere Nebengebäude und einen Tennisplatz.

Wer sich hier nicht verloren fühlen will, braucht wohl eine große Entourage, die er einquartieren kann.



Die Villa im marokkanischen Stil hat Chef in den 80er Jahren bewohnt und Comedian Eddie Murphy in den 90er Jahren für "nur" sechs Millionen Dollar verkauft hat.

Er lebte bis 1995 in dem Haus, das heute ein Vielfaches wert ist.

Der aktuelle und anonyme Eigentümer will es um 85 Millionen Dollar verkaufen. Viele bezweifeln allerdings, dass sich um diesen Preis ein Käufer findet.

Miley Cyrus kauft Gottschalks Gästehaus

Eigentlich hatte Thea Gottschalk das Gästehaus für ihre Söhne detailverliebt eingerichtet, nun aber hat Popgöre Miley Cyrus Gefallen dann der Villa gefunden und um 2,5 Millionen Dollar von Thomas und Thea Gottschalk erstanden.

Die Söhne des deutschen Entertainers haben das Haus mit vier Schlafzimmern so gut wie nie genutzt. Der "Wetten, dass..?"-Star hat das herzige Häuschen, das auf seinem riesigen Grundstück in Malkibu steht, daher seinem Nachbarn Liam Hemsworth angeboten.

Aber nicht Hemsworth, sondern seine neue, alte Liebe Miley hat sich in das Anwesen verguckt.

Sie und Thea haben offenbar den gleichen Geschmack, sogar die Bettwäsche will Cyrus haben.

Bunt und unkonventionell ist das türkise Haus, das nun einen neuen Eigentümer gefunden hat.



Weitere Bilder von Miley Cyrus' neuem Haus:

"Big Bang"-Star Johnny Galecki wird seine Villa zu klein

Er muss gerade einmal zwei Folgen von "Big Bang Theory" drehen, schon hat er sein Häuschen in den Hollywood Hills abbezahlt.

Als es ruhig um Johnny Galecki war, hat der Schauspieler in der kleinen Villa gelebt, jetzt gönnt sich der Serienstar etwas Luxuriöseres.

(im Bild mit Ex-Freundin Kelli Garner, Trennung 2014)

Um zwei Millionen Dollar verkauft er das Haus über dem Sunset Strip, das auch schon einmal Patrick Dempsey gehört hat.

Galecki verdient heute pro Folge von "Big Bang Theory" eine Million Dollar und gehört damit zu den bestbezahlten Schauspielern weltweit.

Das 157 Quadratmeter große Haus hat er 2001 gekauft, als er noch um kleine Rollen kämpfen musste. Immerhin einen netten Pool hat der Serienstar und eine geschmackvolle Einrichtung gibt's auch dazu.

Jetzt gönnt sich der Schauspieler aber eine Villa mit sechs Schlafzimmern um mehr als neun Millionen Dollar, die er Action-Star Jason Statham abgekauft hat.



Robin Williams' Weingut verkauft

Nur 90 Minuten von San Fransisco entfernt hat sich der im August 2014 verstorbene Schauspieler Robin Williams ein riesiges Anwesen gegönnt.

Im Napa Valley liegt das Weingut mit imposanter Villa. Kurz vor Willimas' Tod gab er das 250 Hektar-Grundstück noch auf den Immobilien-Markt.

Für 29,9 Millionen Dollar sollte das Grundstück den Besitzer wechseln. 2012 war Williams' Haus schon kurz inoffiziell für 35 Millionen Dollar zu haben, doch damals fand sich kein Käufer. Jetzt wurde das Anwesen gar für nur 18 Millionen Dollar verscherbelt.

Das französische Winzer-Paar Alfred und Melanie Tesseron vom Weingut Château Pontet-Canet kauften die Villa Sorriso. Im Preis inkludiert ist auch ein sieben Hektar großer Weingarten in den Mayacamas Mountains.

Die Trauben wurden bislang an den Winzer Robert Craig verkauft. Sogar einen Teich nannte der Schauspieler auf dem Grundstück sein eigen.

1900 Quadratmeter ist die Villa groß, mit fünf Schlafzimmern und einem eigenen Kino mit 12 Sitzplätzen. Anfang der 2000er Jahre hatte Williams das Haus umbauen lassen und viele eigene Idee miteingebracht.

Ein Tennisplatz steht zur Verfügung, ebenso wie ein Swimmingpool und Whirlpool. Einen Weinkeller gibt es natürlich auch.

Williams konnte sich das imposante Anwesen schlicht und einfach nicht mehr leisten, so mehrere Quellen. Der Schauspieler hatte neben dem Weingut noch mehrere andere Immobilien.

Michael Douglas & Catherine Zeta-Jone kaufen Prunk-Villa

Die beiden planen wohl wieder ganz offiziell eine Zukunft miteinander. Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones haben sich ein imposantes Gebäude in Bedford, in der Nähe von New York, zugelegt.

Das Hollywoodpaar, das zwischenzeitlich getrennt lebte, hatte schon eine Villa in einem ähnlichen Stil in Bedford.

Die wurde allerdings verkauft, um eine größere Bleibe zu erstehen.

Doppelt so groß ist die neue, sehr traditionell gehaltene Villa aus dem 19. Jahrhundert. 12 Millionen Dollar soll das Anwesen im Kolonialstil gekostet haben.

1400 Quadratmeter ist das Häuschen groß. 13 Bäder und 8 Schlafzimmer stehen für die vierköpfige Familie zur Verfügung.

In den letzten Jahren wurde Beford der neue Urlaubshotspot für New Yorks Elite wie Bill und Hillary Clinton, Richard Gere oder Bruce Willis.

Nur eine Stunde befinden sich die Bedford Hills von Manhattan entfernt.