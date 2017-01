Man stelle sich vor, man bereitet sich auf seinen Auftritt vor und erfährt, dass ein echter Hollywood-Star im Publikum sitzt! So jetzt dem Cast des beliebten Musicals "Schikaneder" im Wiener Raimund Theater passiert – denn niemand Geringerer als der australische Schauspiel-Feschak Hugh Jackman (48) besuchte die Vorstellung.

Man munkelt, dass der "Wolverine"-Darsteller extra nur wegen dieses Musicals nach Wien gekommen sei. Gut vorstellbar, schließlich ist er mit Regisseur Trevor Nunn und mit Komponist Stephen Schwartz befreundet. Mit Nunn arbeitete Jackman bereits für das Musical "Oklahoma!" zusammen.

Und die New York Post will auch noch weit mehr wissen. Es geht das Gerücht um, dass "Schikaneder" seinen Weg ins Londoner West End oder auf den Broadway finden könnte – mit Hugh Jackman in der Hauptrolle!

Jedenfalls soll der 1,88-Meter-Beau trotz Zeitdrucks charmant und umgänglich gewesen sein – selbst für Fans, die ihn im Dunkeln des Theaters erkannten, soll er sich Zeit genommen haben.

Freudig postete auch der eine oder andere Schikaneder-Darsteller ein Selfie auf Instagram. Gleich nach der Vorstellung ging es für Hugh wieder Richtung Flughafen.