Aus die Maus: Die Politserie "Scandal" soll nach sieben Staffel beendet werden, wie Brancheninsider munkeln. Die Fans sind einigermaßen geschockt, weil die Quoten der ABC-Produktion prächtig sind und die Zuschauer schon seit 2012 bei der Stange hält.

Aber Serien-Erfinderin Shonda Rhimes will ihrem "Baby" angeblich einen runden Abschluss verpassen und die Story nicht künstlich in die Länge ziehen, wie sie jetzt laut TVLine erklärte. Gerade ist die sechste Staffel des Politdramas um Olivia Pope zu sehen, die von Kerry Washington gespielt wird. Die siebente Staffel wurde bereits im Februar in Auftrag gegeben, die wohl nächstes Jahr anläuft. Danach soll Schluss sein. Das Ende wurde vom Sender ABC aber noch nicht offiziell bestätigt.

"Scandal" ist unter den Top Ten der beliebtesten Serien in den USA.

