Heidi schürt Mobbing: Simone von Mitstreiterinnen fertig gmacht

Die zeigte sich vor der Entscheidung sichtlich zermürbt, aber dennoch kampflustig.

"Es ist kein leichtes Pflaster, hier mit den Mädchen", so Simone. Unterkriegen lassen will sie sich aber nicht - "nach all dem, was ich hier schon durchgemacht habe."

Bei ihrem Entscheidungsrun gab Simone wie immer alles. "Pusht dich das, wenn die so gemein zu dir sind?", wollte Heidi von dem Nachwuchsmodel wissen, bevor sie Simone in die Top-Ten schickte.

Simones Mutter besorgt

Während Simi einen Grund zum Jubeln hatte, zeigt sich ihre Familie in Deutschland inzwischen entsetzt über die Angriffe gegen Simone.

"Sie haben das von Anfang an so gemacht. Sie haben ein Opfer ausgesucht", stellt Simis Mutter im Gespräch mit Pro Sieben fest. Sie ist der Meinung, die Mädchen würden nur aus Gruppenzwang über ihre Tochter lästern und sieht in den Attacken gegen Simone eine Taktik, um sie als starke Konkurrentin auszuschalten. Kleinzubekommen ist Simone aber nicht so leicht. Und auch beim Publikum hat das Nachwuchsmodel viele Anhänger. Sie hat inzwischen 130.000 Instagram-Follower - weitaus mehr als Casting-Absahnerin Vanessa.

Auch auf Twitter stärken viele User Simone den Rücken.