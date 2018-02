Heidi Klum wechselt von Blond auf Brünett

Seit Jahren färbt sie ihre Haare blond. Heidi Klum ist von Natur aus nämlich brünett. Schon seit Beginn ihrer langen Karriere aber mag sie sich als Blondine lieber, wie die 44-Jährige schon mehrmals erzählte. Alle paar Wochen geht es deswegen zum Frisör, wo sich Heidi und ihre Mama zu Blondinen verwandeln.

Jetzt aber mag es die Moderatorin offenbar erstmals etwas dünkler. Während sie bei den Dreharbeiten von "Germany's Next Topmodel" noch mit blonden Beach-Wellen zu sehen ist – Start der Staffel am 8. Februar - war sie in New York nun mit eindeutig dünkleren Haaren unterwegs.

Aber ob blond oder braun, Heidi stehen ganz offensichtlich beide Farbtöne ausgezeichnet.

Brünett:

Foto: photopress.at Foto: photopress.at Foto: photopress.at

Foto: photopress.at