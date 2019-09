Heidi Klum & Tom Kaulitz: Dritte Hochzeit bald in Deutschland?

Dritte Trauung in Heidi Klums Heimat?

Heidi Klum und Tom Kaulitz sollen nämlich ein drittes Mal heiraten. Diesmal ganz klassisch und traditionell in Deutschland. Auch die Location soll bereits feststehen: Es soll sich dabei um das in Bergisch Gladbach gelegene "Grandhotel Schloss Bensberg" handeln, will das deutsche Promi-Magazin exklusiv von einem Insider erfahren haben. Die Trauung soll ebenfalls bereits im September stattfinden.