Heidi Klum: "Ich werde nicht zerbrechen"

Es sind schwere Zeiten für Heidi Klum, die selbst die stets gutgelaunte Modelmama offenbar nicht so einfach wegstecken kann.

Trennung sorgt für Schlagzeilen

Es gilt nicht nur das Ende einer fast vierjährigen Beziehung zu verarbeiten. Seit der offiziellen Bekanntgabe ihrer Trennung von Vito Schnabel jagt eine Negativ-Schlagzeile die nächste: Schnabel wurde wegen Drogenbesitzes verhaftet und wird des Dealens bezichtigt. Gerüchte um Seitensprünge des Galeristen werden immer lauter.

Foto: pps.at

Als hätte Heidi privat nicht schon genug zu verdauen, läuft nun obendrein auf Instagram eine Kampagne gegen ihre Show "Germany’s Next Topmodel", bei der junge Frauen unter dem Hashtag #notheidisgirls gegen das in Klums Castingshow vermittelte Körperbild aufbegehren (dazu mehr).

Bisher hatte das deutsche Fräuleinwunder versucht, ihre Sorgen gekonnt wegzulächeln. Doch selbst an einem Vollprofi wie Heidi gehen die Schlagzeilen der letzten Wochen offenbar nicht spurlos vorüber.

"Ich werde nicht zerbrechen"

Ungewohnt sensibel zeigt sich die Berufsbeauty nun auf Instagram – unterkriegen lassen will sie sich aber nicht. Zu einem Foto, das ihren nackten Rücken zeigt, schrieb die 44–Jährige: "Mein Rückgrat ist aus Stahl und mein Herz aus Gold." Dazu der Hashtag: "Ich werde nicht zerbrechen."

My backbone made of steel and my heart made of gold #???? #iwasnotbuilttobreak Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 5. Okt 2017 um 11:53 Uhr

Fans spenden Klum Trost: "Oh Heidi ich kenn dein derzeitiges Gefühlschaos. Bleib dir treu, Kämpferin, Mutter, Model und vor allem lebenslustig!" Und sprechen ihr Mut zu: "Bleib stark."

Aus dem Archiv:

Mel B steht Heidi nach der Trennung bei