Heidi Klum: Äußerst pikante Enthüllung über Ehemann Tom Kaulitz

Am 1. September haben die beiden "Tokio Hotel2-Stars Tom und Bill Kaulitz ihren 31. Geburtstag gefeiert. Anlässlich des Ehrentages der beiden Musiker schmiss Toms Ehefrau Heidi Klum eine Party in ihrer Villa in Los Angeles. Zugegen waren neben einer kleinen Schar prominenter Gäste auch Heidi Klums Kinder.

Tom Kaulitz verrät seine Penislänge

Ein Detail, das den Gästen bestimmt im Gedächtnis bleiben wird, wurde zu später Stunde ausgeplaudert - und von Heidi Klum in Form eines Videos in einer Instagram-Story geteilt.

Als Überraschung engagierte das Model einen Zauberer, der die illustre Geburtstagsschar mit einem Zaubertrick unterhalten sollte. Als der Magier die Gäste für einen Trick bat, spontan eine Zahl zu nennen, sagte Bill Kaulitz: "Ich nehme die 35."

Dann war sein Zwillingsbruder Tom an der Reihe. Und der überraschte mit einer äußerst pikanten Aussage: "Ich nehme meine Penislänge. 24 Zentimeter."