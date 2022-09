"Trauma": Hayden Panettiere packt über ungewollte Trennung von Tochter Kaya aus

Hayden Panettiere zeigt sich besorgt darüber, dass ihre Tochter Kaya von ihr getrennt bei ihrem Vater Wladimir Klitschko in der Ukraine aufwächst. In der dieswöchigen Folge der Talkshow "Red Table Talk" sprach die 33-jährige Schauspielerin mit den Moderatorinnen Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield Norris und Gastmoderatorin Kelly Osbourne darüber, wie es für sie ist, dass ihr Ex-Verlobter das Sorgerecht für ihr einziges Kind innehat. Dabei gestand sie, Angst zu haben, die Situation könnte Kaya traumatisieren.

Panettiere: Trennung für Tochter Kaya ein "Trauma"

Mit knapp drei Jahren ist Kaya zu Klitschko in die Ukraine gezogen. Panettiere hatte nach der Geburt ihrer Tochter mit postpartalen Depressionen und Suchtproblemen zu kämpfen. Schließlich wurde das Sorgerecht Klitschko übertragen - eine Entscheidung, zu der sich der ehemalige "Nashville"-Star aufgrund seiner damaligen psychischen Verfassung gezwungen sah.

Leicht sei ihr die Trennung von Kaya nicht gefallen. Und auch ihre Tochter habe anfangs Schwierigkeiten damit gehabt, sich in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden, wie Panettiere jetzt in der Talkshow von Will Smiths Ehefrau verriet.

"Ich erinnere mich [...], dass ihr Vater [Klitschko] mich anrief und mir sagte, dass Kaya herumgeht und andere Frauen fragt, ob sie sie Mama nennen darf", erinnerte sich Panettiere an die für alle Beteiligten schwierige Zeit. "Mein Atem stockte und mein Herz blieb stehen und er lachte. Er fand das lustig und es war entsetzlich für mich", warf sie dem Vater ihres Kindes indirekt vor.

"Er hat es nicht verstanden, im Gegensatz zu mir", sagte Panettiere, die der Meinung ist, dass es sich um eine "Traumareaktion" gehandelt habe. "Das ist ein Hilferuf", sagte sie.

"Ich fragte sofort, ob ich mit meiner Tochter sprechen kann, aber sie tat dann, als würde sie nur Kauderwelsch sprechen", schilderte die Schauspielerin die Situation. "Ich habe sie noch nie zuvor so gehört."

"Es war ein Trauma, das sie erlebte, dass ich nicht da war", ist sie sich sicher. Panettiere fürchtet zudem, von ihr getrennt zu sein, könnte Kaya für das Leben zeichnen.

"So sehr ich auch versucht habe zu erklären, wie sehr sie ihre Mutter braucht und wie sie später ihr hässliches Gesicht zeigen wird, wenn sie älter ist, und es sich in Wut, Depression, Traurigkeit verwandeln könnte, es wird ein Trauma sein", sagte Panettiere. Über Kaya sagte sie, ihre Tochter sei "ein unglaublich starkes Kind". Die Unterzeichnung der Sorgerechtspapiere bezeichnete Panettiere unter anderem als die "herzzerreißendste Sache, die ich je in meinem Leben tun musste".