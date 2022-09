Hayden Panettiere: Herzzerreißende Worte über Verzicht auf Sorgerecht für Tochter

"Zunächst nicht, weil es keine Diskussion war", erklärte Panettiere "Wenn [Klitschko] zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, ich denke, wegen deiner aktuellen Situation und deiner Kämpfe, die du hast, wäre es gut für sie, eine Weile hier bei mir zu sein – hätte ich vermutlich gesagt, 'okay, das macht Sinn, ich verstehe, ich komme dorthin, um sie zu besuchen', wenn ich genug von den Diskussionen gehabt hätte."

"Aufgrund der Art und Weise, wie es gemacht wurde, war es sehr ärgerlich", fuhr sie fort. "Ich meine, es war das Schlimmste, diese Papiere zu unterschreiben, das Herzzerreißendste, was ich je in meinem Leben tun musste."

Schließlich erhielt Wladimir Klitschko das alleinige Sorgerecht. "Ich wollte an mir arbeiten, wollte, dass es mir besser geht", sagte sie. Sie habe gehofft, "wenn es mir besser gehen, ändern sich die Dinge und sie wird zu mir kommen und ich könnte meine Zeit mit ihr verbringen, aber das ist nicht passiert", fügte Panettiere hinzu.

2010 hatte es zwischen der Schauspielerin und dem Profi-Boxer gefunkt. Die beiden trennten sich jedoch nach nur einem Jahr. Danach war Panettiere vorübergehend mit dem ehemaligen American Football-Star Scotty McKnigh liiert, bevor sie wieder mit Klitschko zusammenkam. 2014 wurden die beiden Eltern.

Postnatale Depressionen überschatteten Familienglück

Doch der kleinen Familie war kein gemeinsames Glück beschert. Nach der Geburt ihres Kindes erkrankte Panettiere an Postnatalen Depressionen, musste sich mehrfach behandeln lassen, was ihre Beziehung mit Klitschko enorm belastete und zur Trennung führte. Erst vor Kurzem gestand Hayden Panettiere außerdem, dass sie lange Zeit mit einer Opioid- und Alkoholsucht zu kämpfen hatte, was sich ebenfalls negativ auf ihre Rolle als Mutter auswirkte.