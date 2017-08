Krisengerüchte um Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko gab es schon viele. Nun heizt die Blondine mit einem Foto erneut die Spekulationen an.

Schon seit Monaten hat Hayden auf ihren Social Media-Kanälen keine gemeinsamen Fotos mehr veröffentlicht. Auch bei öffentlichen Auftritten hat sich das Paar schon lange nicht mehr gemeinsam blicken lassen.

Jetzt gibt ein Foto Grund zur Annahme, dass die 28-Jährige nun auch ihren Geburtstag ohne den Vater ihres Kindes verbracht hat.

"Meinen Ehrentag mit meiner Wahlfamilie zu verbringen und die Sonnenfinsternis zu erleben, ist mehr als ich mir wünschen konnte", schreibt Panettiere zu dem Schnappschuss - lässt Klitschko aber unerwähnt.

Celebrating my 28th birthday with my chosen family and the eclipse of the century! I couldn't ask for more ???????? pic.twitter.com/GLqFlvw6n6