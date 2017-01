Es wird offenbar immer ernster: Nachdem Prinz Harrys neue Liebe Meghan Markle bereits seinen Vater Prinz Charles kennengelernt hat, bevor er die Beziehung zu der Schauspielerin öffentlich gemacht hat, war nun erneut ein Treffen mit der Königsfamilie angesagt.

Harry sei es enorm wichtig gewesen, Meghan seinem Bruder aber vor allem auch Schwägerin Kate vorzustellen, so die Sun. Nach ihrem ersten gemeinsamen Urlaub in Norwegen, kehrten sie in London in den Kensington Palast ein, um mit William und Kate Zeit zu verbringen.

Foto: AP/Evan Agostini

“Kate hat sich auf das Treffen mit Meghan gefreut und sie wusste, wie wichtig es für Harry war“, berichtete ein Insider des britischen Königshauses im Gespräch mit ‘The Sun on Sunday‘. “Sie stehen sich sehr nahe und er schätzt ihre Meinung über seine Freundinnen.“

Foto: APA/AFP/POOL/ARTHUR EDWARDS

Harry sehe Kate quasi als Schwester an und ihr Rat sei ihm sehr wichtig. “Es lief sehr gut und Meghan freute sich, sie zu treffen. Harry und Meghan besuchten Kate in ihrem Apartment im Kensington Palast. William war auch dort und sie durfte mit Charlotte spielen, die sie hinreißend fand.“

Die Schauspielerin hatte angeblich auch ein Geschenk für Kate dabei, weil diese vor einer Woche Geburtstag feierte. Schon vor einigen Wochen hat Meghan Markle bereits William getroffen, Kate war damals aber in Norfolk und konnte damals nicht dabei sein.