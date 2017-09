Es sieht ganz so aus, als wäre Halle Berry wieder verliebt. Auf Instagram zeigt sich die Oscar-Preisträgerin jetzt mit dem neuen Mann an ihrer Seite.

Halle Berry zeigt neue Liebe

Noch im Mai hatte sie sich nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Olvier Martinez auf der Fotosharing-Plattform als glückliche Single-Frau inszeniert. Da präsentierte sich Halle in einem T-Shirt mit dem Slogan "No more boyfriends".

Umso überraschender, dass sie sich nun beim Kuscheln mit dem US-Produzenten Alex Da Kid zeigt. Den romantischen Schnappschuss kommentierte sie mit den Worten "Mein Gleichgewicht."

My balance Ein Beitrag geteilt von Halle Berry (@halleberry) am 19. Sep 2017 um 11:00 Uhr

Alex Da Kid ist im Musikbiz kein Unbekannter. Er arbeitete bereits mit Superstars wie Rihanna, Dr. Dre und Eminem zusammen und war für einen Grammy nominiert. Von einer Romanze mit Halle Berry war bisher nichts bekannt.

Vermutlich wollte die 51-Jährige ihr neues Liebensglück mit dem 16 Jahre jüngeren Produzenten erst einmal für sich behalten.

Drei gescheiterte Ehen

Berry hat bereits drei gescheiterte Ehen hinter sich. Von 1993 bis 1997 war sie mit David Justice verheiratet. 2001 heiratete sie Eric Benét. Die Ehe hielt aber nur drei Jahre. Von Martinez, mit dem sie einen Sohn hat, ließ sich Halle 2016 ebenfalls nach drei Jahren scheiden. Mit ihrem Ex-Freund Gabriel Aubry hat die Schauspielerin außerdem die neunjährige Tochter Nahla.