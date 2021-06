Habsburg-Begräbnis: "Keine Grundlage für Garde-Einsatz"

Ähnlich sieht das der Republikanische Club. Der Verein gibt sich in einer Aussendung verwundert darüber, dass höchste Amtsträger der Republik Österreich in ihren öffentlichen Funktionen an der Beisetzung des Kaisersohnes Otto Habsburg teilnehmen wollen. "Dadurch und vor allem durch die offiziell verfügte Präsenz der Garde des Bundesheers beim Trauerzug entsteht der Eindruck, dass es sich dabei um ein Staatsbegräbnis handeln könnte."



Der Verein begründet diese Kritik damit, dass Otto Habsburg in der Republik Österreich "keine öffentlichen Ämter und Funktionen ausgeübt hat". Die Prominenz des Verstorbenen könne "kein Maßstab" für ein Staatsbegräbnis sein, heißt es in der Aussendung, in der zugleich Respekt vor der Trauer der Familie Habsburg und deren Wunsch geäußert wird, die Beisetzung "so feierlich wie möglich zu gestalten".