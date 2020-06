Habemus Obonya und Hobmeier!

Obonya

Attila Hörbiger

Carolin Pienkos

Elisabeth Orth

Cornelius Talent

Salzburg

Nach dem Adrenalin-Schub seiner Premiere als sterbender, reicher Mann zeigte sichsichtlich erleichtert bei der anschließenden Feier im „Stieglkeller“: „Die Standing Ovations waren für mich der schönste Moment. Das habe ich bis jetzt erst einmal in meinem Leben gehabt, bei ‚Cordoba‘. Ich dachte, dass erlebt man nur alle 20 Jahre einmal.“ An seinen Großvater, der vor 78 Jahren als „Jedermann“ inPremiere feierte, hätte er nur kurz vor der Vorstellung gedacht, „danach nur an den Menschen, den ich glaubhaft spielen soll.“ Sehr schön sei für ihn gewesen, dass seine Frauund Mutterdabei gewesen sind. Letztere zeigte sich besonders stolz auf ihren Sohn: „Ich habe heute aneiniges von meinem Vater und vom Vater meines Mannes wiedererkannt. Dass er heute diesen Jedermann so menschlich und direkt gespielt hat, ist eine große, tiefe Freude“, sagte sie sichtlich gerührt. Mitverbinde die 77-jährige Schauspielerin lange und schöne Lebenserinnerungen: „Mit 12 Jahren durfte ich das erste Mal an der Hand meines Vaters mit zu den Festspielen gehen.“