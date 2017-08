Die erst 22-jährige Deutsche war so guter Dinge, jetzt aber gibt's die bittere Enttäuschung. Lorena Rae war erst vor einigen Tagen weltweit in den Schlagzeilen, weil sie Hand in Hand mit Leonardo DiCaprio durch New York spazierte und mit dem Hollywoodstar beim Radausflug im Big Apple zu sehen war.

Sofort gab es Gerüchte, wonach Lorena die neue Gespielin von Leo sei. Sie sagte zu den Meldungen nichts und schien die Publicity zu genießen, er dagegen dementierte nun eine ernsthafte Beziehung.

#tb to one of my favorite shoots of all time .. @linatesch ???? happy monday everyone Ein Beitrag geteilt von Lorena Rae (@lorenara__) am 7. Aug 2017 um 9:20 Uhr

Mehr als ein ganz kurzes Techtelmechtel wollte DiCaprio also offenbar nicht mit dem Jungmodel eingehen. Und jetzt folgte die zweite Flaute für Lorena.

we were even more excited than we look .. ???? @giizeleoliveira ???? Ein Beitrag geteilt von Lorena Rae (@lorenara__) am 22. Aug 2017 um 13:00 Uhr

Sie nahm hoffnungsvoll am Casting für die "Victoria's Secret Show" teil, wofür schon im Vorfeld streng ausgesiebt wurde. Nach einigen Durchgängen gab es dann schließlich eine Absage für die prestigeträchtige Show. Eine herbe Enttäuschung für das sendungsbewusste Mädchen, das hoch hinaus will.

Jetzt muss Lorena also weiter nur als Influencerin auf Instagram werkeln.