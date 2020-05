Grasser vs. Martzak: Tierball-Streit eskaliert

Fiona Grasser bestätigt im KURIER-Telefonat, dass Geld blockiert zu haben: „Es liegt auf den Konten bei Swarovski. Vertrag gibt es aber keinen, wie behauptet wird. Soll sie doch klagen. Ich habe auch schon einen Anwalt engagiert.“ Die Schirmherrschaft für den Tierball hat Grasser jedenfalls zurückgelegt. Unterstützung für Grasser kam von Krone-Tier-Lady Maggie Entenfellner. Auch sie soll, so Grasser, zwei Spenden (zu je 5000 Euro) vom Tierball abgezogen haben.

Laut Organisatorin Martzak kostete die Ausrichtung des Tierballs 34.000 Euro: „Auf diesen Kosten bleibe ich jetzt sitzen. Ich kann froh sein, wenn die anderen Spenden diese Kosten abdecken.“ Ein hartnäckiges Gerücht macht in der Charity-Gemeinde die Runde: Sollte eine bestimmte Summe an Spenden lukriert werden, würden 20 Prozent der Einnahmen an die Organisatorin fallen. Martzak spricht von einer Abmachung.



Damit kann Kristall-Lady Grasser schon gar nichts anfangen: „Bei Charity-Events muss jeder Cent ankommen.“ Nachsatz: „Ich distanziere mich vom Tierball und plane im kommenden Jahr meine eigene Veranstaltung.“