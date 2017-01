Mit insgesamt sieben Goldes Globes ging die Musical-Romanze "La La Land" von Regisseur Damien Chazelle in der Nacht von Sonntag auf Montag als großer Gewinner aus der diesjährigen Golden Globes-Verleihung hervor. Ryan Gosling (36) konnte den Award als bester Hauptdarsteller für das Filmmusical einheimsen. Damit durfte sich der Kanadier über den allerersten Golden Globe seiner Karriere freuen. Bisher war der Schauspieler bei der Verleihung lediglich nominiert gewesen, beispielsweise 2012 als bester Hauptdarsteller in einer Komödie für seine Rolle in "Crazy, Stupid, Love." sowie als bester Hauptdarsteller in einem Drama für seine Darstellung in "The Ides of March – Tage des Verrats".

"Liebling, danke!"

Den Preis widmete der Zweifachvater in einer gefühlvollen Rede seiner Ehefrau Eva Mendes (42) und ihrem kürzlich verstorbenen Bruder."Ich möchte versuchen einer Person ordentlich zu danken und sagen, dass während ich gesungen, getanzt, am Klavier gespielt und eine der besten Erfahrungen meines Lebens gemacht habe, meine Frau unsere Tochter großgezogen hat, schwanger mit unserer zweiten war und versucht hat, ihrem Bruder im Kampf gegen den Krebs zu helfen", so Gosling. Und weiter: "Wenn sie nicht das alles auf sich genommen hätte, damit ich diese Erfahrung machen konnte, würde heute hier ganz sicher jemand anderer stehen. Liebling, danke."

In einem finalen Satz widmete Gosling den Award schließlich Mendes' verstorbenem Familienmitglied. Juan Carlos Mendes war am 17. April an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Er wurde nur 53 Jahre alt.

In den sozialen Medien erntet Gosling viel Anerkennung für seine emotionale Danksagung. Auf Twitter zeigten sich beispielsweise zahllose User tief berührt.

Ryan Gosling just made my heart explode. #GoldenGlobes — Steacy Curry (@SteacyC) 9. Januar 2017

Ryan Gosling just made my heart burst into a million little love pieces with that speech. ???????????????? What a great man and hubby! — Jade Tolbert (@jadelizroper) 9. Januar 2017

Gosling und Mendes sind seit 2011 ein Paar. Im September des vergangenen Jahres sollen die beiden heimlich geheiratet haben. Offiziell bestätigt wurde dies nie. Im September 2014 wurden die beiden Eltern einer Tochter. Im April 2016 kam die zweite gemeinsame Tochter zur Welt.