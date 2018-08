GNTM: Wird Michael Michalsky jetzt auch als Juror ersetzt?

Heidis neues Konzept

Hayos Ausstieg veranlasste Heidi das GNTM-Konzept zu überdenken. Sogar Michalsky, der seit 2016 bei GNTM an Bord der Modelshow ist, zeigte sich ungewohnt verständnisvoll bezüglich des Ausstieges seines Juror-Kollegen: "Eine Staffel zu drehen kostet sehr viel Zeit. Das merke ich natürlich auch", erklärte der Modedesigner damals gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news. Bild.de berichtet auch, dass Ex-GNTM-Juror Thomas Hayo nach Michalskys Ausstieg möglicherweise zurückgeholt werden könnte. Der 49-Jährige saß von 2011 bis 2018 in der Jury und soll privat mit Heidi gut befreundet sein.