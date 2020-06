Gnadenlos: Das Traumhotel sperrt zu

Ich war von Anfang an dabei. Es hat mich sehr getroffen, bei dieser letzten Produktion nicht mehr dabei sein zu dürfen", sagt Otto Retzer, der in den vergangenen Jahren bei 17 von 20 " Traumhotel"-Folgen Regie geführt hatte. Vietnam, China, Seychellen, Myanmar, Brasilien – die halbe Welt bereiste der 69-jährige Kärntner mit der hohen Stirn seit 2003 zur Verwirklichung der so beliebten "Urlaubspostkartenserie mit Herz-Schmerz-Charakter."

Bis im Vorjahr ein neues Führungsteam der ARD beschloss, diesem Hauptabend-Quotengaranten den "Todesstoß" zu versetzen. Lediglich eine letzte Folge sollte noch produziert werden – freilich nur, "wenn Retzer nicht Regie führt", wie es hieß.