"Gilmore Girls"-Comeback: Dieser Ex von "Rory" ist dabei

Seinen letzten Auftritt hatte Serienfigur Logan in der finalen "Gilmore Girls"-Folge 2007, als Rory seinen Heiratsantrag ablehnt und stattdessen ihre Karriere als Politikjournalistin in Angriff nimmt. Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino hatte kürzlich gegenüber "TVLine" betont, dass sie für die je vier 90-minütigen Folgen so viele von " Rorys Männern" an Bord holen will wie möglich - also neben Czuchry als Logan auch Milo Ventimiglia als Jess und Jared Padalecki als Dean. Über Rorys Beziehungsstatus in der Miniserie hielt sie sich bedeckt, sagte aber: "Sie datet, so wie jede junge Frau mit diesem Gesicht das tun würde."

Von 2000 bis 2007 wurde die Serie um eine alleinerziehende Mutter eines blitzgescheiten Mädchens produziert. Für die superschnellen Dialoge vonLorelai und Rory wurde "Gilmore Girls" bekannt und geliebt.

Nun gibt es es das lang ersehnte Wiedersehen mit der Truppe aus Stars Hollow. Am 25. November steht das Comeback in vier Folgen auf Netflix an.

Nicht allen Darstellern war in der Zwischenzeit die große Karriere beschieden. Was aus Alexis Bledel ( Rory ), Lauren Graham ( Lorelai ) oder Kelly Bishop (Emily) wurde ...

Lauren Graham Die Hauptrolle der alleinerziehenden, toughen und zugleich witzigen Lorelai machte Lauren Graham schlagartig berühmt. Davor hatte die in Hawaii geborene Schauspielerin nur kleine Auftritte in Serien wie "Caroline in the City". Nebenbei stud

2003 folgte ihr größter Kinofilm mit der Komödie "Bad Santa ". An den Erfolg konnte sie aber nicht mehr anschließen. Angebote für Kinofilme blieben danach gänzlich aus.

Erst 2010 wurde sie wieder im TV dauerhaft aktiv, weil sie eine Rolle in "Parenthood" ergattern konnte. Am Set lernte sie ihren Kollegen und Serienbruder Peter Krause kennen und lieben.

2013 lieferte die 49-Jährige ihren ersten Roman ab, der es in die Bestsellerlisten schaffte. "Someday, Someday, Maybe: A Novel" heißt das Buch, das die Geschichte einer jungen Schauspielerin in New York erzählt.

Über den neuen, alten Job als Girlmore Girl dürfte sich die heute etwas gar glattgebügelte Graham nach einer eher mageren Ausbeute an Jobs durchaus gefreut haben.

Alexis Bledel Weil sie als Kind dermaßen schüchtern war, schickten sie ihre Eltern mit acht Jahren in eine Theatergruppe, um selbstbewusster zu werden. Eine gute Entscheidung, wie sich später herausstellen sollte.

Aufgewachsen ist Alexis Bledel in Texas , ihre Mutter stammt aus Mexiko , ihre Vater aus Argentinien . Zuhause wurde daher Spanisch gesprochen, erst in der Schule lernte Bledel Englisch. Im Alter von 14 Jahren wurde sie schließlich als Model entdeckt.

Neben ihren Modeljobs belegte sie auch Schauspielkurse. Die erste Rolle gab's in Form einer Nebenfigur in Wes Andersons "Rushmore", danach wurde sie als Rory in "Gilmore Girls" gecastet. Der Durchbruch kam also schon mit dem zweiten Job im Alter von 19 Ja

Nach den "Girlmore Girls" schlagfertig-charmante Streberin wurde es allerdings ruhig um Bledel . 2005 spielte sie eine Prostituierte in " Sin City ", vielleicht auch um ihr Image des kreuzbraven Mädchens loszuwerden.

Ihr letzter nennenswerter Auftritt war jener in " Mad Men ", in der sie drei Folgen lang die Geliebte von Pete Campbell gab. Dabei verliebte sie sich in den Kollegen Vincent Kartheiser , inzwischen sind die beiden verheiratet und haben ein Kind gemeinsam.

Melissa McCarthy Die mit Abstand erfolgreichste "Gilmore"-Darstellerin ist Melissa McCarthy . Nach ihrer Rolle als Köchin Sookie, spielte sie ab 2007 in der Sitcom "Samantha Who".

Die 46-jährige Cousine von Jenny McCarthy wurde daraufhin vermehrt für Filme wie "Plan B für die Liebe", "Brautalarm" (Oscarnomnierung inklusive) oder "Hangover 3" gecastet.

Mit " Mike & Molly " gab es 2010 sogar ihre eigene Comedyshow. Die darauffolgenden Kinofilme "Voll abgezockt", "Tammy" oder " Susan Cooper Undercover" wurden zu Kassenschlager. Damit avancierte die einstige Nebendarstellerin zu einer der bestbezahlten Schaus

Mit 23 Millionen Dollar Jahresgage befinden sich nur Jennifer Lawrence und Scarlett Johansson vor ihr im Ranking. Auch eine Kleiderkollektion in Übergroße hat McCarthy herausgebracht, die die allerdings vor Kurzem 25 Kilogramm abgespeckthat. Seit 2005 i

Kelly Bishop Sie war schon 1987 in dem Kultfilm " Dirty Dancing " als brave Mutter von Nachwuchstänzerin Baby zu sehen. Seitdem hat sich Kelly Bishop gut gehalten, noch immer ist die ehemalige Ballerina in Topform.

Auch in "Gilmore Girls" gab sie die konservative Mutter von Lorelai . Privat ist die heute 72-Jährige seit 1981 mit dem Moderator Lee Leonard verheiratet und blieb kinderlos.

Nach einer langen Pause sah man Bishop für kurze Zeit wieder 2012 wieder im TV - als strenge Ballettlehrerin in der Serie "Bunheads".

Edward Herrmann Edward Herrmann kannte man hierzulande vor allem als vornehmes Familien-Oberhaupt der Gilmores. In den USA war Herrmann aber vor allem für seinen Job beim History Channel bekannt.

Er hatte eine der bekanntesten Stimmen Amerikas und fungierte als Sprecher von Dokumentationen. Auch die Werbung bediente sich seiner eingängigen Stimme. Im Alter von 71 Jahren verstarb der TV-Liebling in Folge eines Hirntumor am 31. Dezember 2014.

Keiko Agena Als Keiko Agena die Rolle von Lane Kim übernahm war sie 26 Jahre alt, ihre Serienfigur gerade einmal 16. Während der Dreharbeiten zu "Gilmore Girls" heiratete sie 2005 ihren Freund Shin Kawasaki in einem Hubschrauber über Las Vegas .

Heute hat Agena kleine Gastauftritte in Serien wie "Grimm" oder "Scandal". 2011 war sie in einr kleinen Rolle in " Transformers 3" zu sehen - zu mehr reichte es im Showbiz bislang nicht.

Liza Weil Liza Weil hatte sich eigentlich für die Rolle der Rory beworben, nachdem diese aber an Alexis Bledel ging, schrieb man eigens die Figur der ehrgeizigen Freundin Paris Geller ins Drehbuch. Die 37-Jährige musste sich ihre Haare dafür blond fär

Liza Weil hat eine Tochter und ist seit 2006 mit Schauspieler Paul Adelstein ("Prison Break") verheiratet. Wer sie nach "Gilmore Girls" im TV sehen will, kann sich "Bunheads" ansehen. In der ersten Staffel von "Scandal" war sie ebenfalls mit von der Parti

Scott Patterson Eigentlich war Scott Patterson ein professioneller Baseballspieler, der unter anderem für die New York Yankees am Feld stand. Nachdem seine Sportkarriere dem Ende zuging nahm er Anfang der 90er Jahre Schauspielunterricht.

Nach kleinen Rollen ergatterte er schließlich die Rolle des Luke Danes , dem kernigen Love Interest von Lorelai Gilmore.

Der Horrorfilm-Fan spielte in "Saw 4" und "Saw 5" mit, heute reicht es nur noch für Jobs in B-Movies. Patterson hat aber genug Hobbys um sich die Zeit zu vertreiben. Der geschiedene Single malt gerne und ist leidenschaftlicher Buchleser & -sammler.

Milo Ventimiglia Er avancierte vom kleinen Nebendarsteller - dem Bad Boy Jess, der Rory den Kopf verdreht - zum gefragten Schauspieler. Zumindest stieg Milo Ventimiglia nach Ende der dritten Staffel aus "Gilmore Girls" aus, weil er genügend andere verl

So spielte er 2006 in der Fortsetzung von "Rocky" den Sohn des Boxers und übernahm eine Rolle in der Hitserie "Heros", wo er sich am Set für einige Monate seine Kollegin Hayden Panettiere anlachte. Davor war Milo schon mit seiner "Gilmore"-Kollegin Al

2015 war er in der Science-Fiction-Serie "The Whispers" zu sehen, die von Steven Spielberg produziert wurde. Derzeit dreht er die Serie "This Is Us".

Jared Padalecki Das zweite Love Interest von Rory war Dean, gespielt von dem Texaner Jared Padalecki . Er war nur die dritte Wahl für die Rolle, dennoch überzeugte er damit einige Produzenten, die ihm anschließend Angebote für Filme wie "House of Wax"

Padalecki spielt seit 2005 auch in der Serie "Supernatural" die Hauptrolle und ist damit noch heute erfolgreich. 2010 feierte er Hochzeit mit seiner Freundin Genevieve . 2012 wurde er Vater eines Jungen.

Matt Czuchry Mit Logan war Rory am Schluss der Serie verbandelt, bis sie sich in der letzten Folge dann doch trennten. Matt Czuchry kam nach den "Gilmore Girls" bei "Good Wife" unter.

Zwei Mal war er gemeinsam mit Bledel in der Kategorie "Choice TV Chemistry" für den Teen Choice Award nominiert. Der Serien-Darsteller hat vor seiner Filmkarriere Geschichte und Politikwissenschaft studiert.

