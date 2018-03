Gil Ofarim: Noch-Ehefrau packt über Affäre aus

Verena weiter: "Ich durfte ihn nicht bei seinem Training besuchen. Ich spürte, dass da was in der Luft liegt. Doch Gil hat über Monate hinweg alles runtergespielt, mir immer gesagt, ich sei krankhaft eifersüchtig und würde mir etwas einbilden."

Sie habe ihn mehrfach auf die Situation angesprochen. Das Paar hatte auch einen Familientherapeuten aufgesucht.

"Da Gil mich bereits in der Vergangenheit betrogen hatte, sprachen wir anfangs sehr offen über die mögliche Wiederholung seines Musters", so die zweifache Mutter. "Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass er unsere Ehe und das Leben mit unseren beiden Kindern aufs Spiel setzen würde. Er hatte ja mit mir und den beiden Kindern alles, was er sich immer gewünscht hatte. Jedenfalls versicherte er mir das immer."

Später habe sie auf seinem iPad jedoch Dinge gefunden, "die in keiner Weise zu seinen Beteuerungen passten". Als sie Gil damit konfrontierte, habe er ihr erklärt, dass er nicht wisse, wie das passieren konnte und seinen Gefühlen nachgehen müsse. Verena: "Er hat sich nicht mal entschuldigt oder Reue gezeigt, dass er mich belogen hat, während ich mit den Kindern zu Hause saß und die Stellung hielt. Im Gegenteil: Ich wurde als die Schuldige dargestellt. Ich hätte ihn im Stich gelassen, ihm zu wenig Liebe geschenkt und sei nicht genug für ihn da gewesen."

Öffentlicher Streit eskaliert

Auf die Vorwürfe seine Noch-Ehefrau reagierte der 35–Jährige nun mit einem Posting auf Instagram.

"Zum Interview von Verena möchte ich sagen, dass Verena und ich uns durch Vergleich geeinigt haben in allen Punkten, die unsere Kinder angehen...bereits vor Wochen...", schreibt der Sänger, der sich laut Bild.de mit Verena vor Gericht um das Umgangsrecht für die beiden gemeinsamen Kinder Leo (2) und Anouk (elf Monate) streitet. Dem Blatt zufolge soll Verena die Kinder schon seit Wochen nicht gesehen haben.

Auch dazu nahm Gil nun Stellung: Er habe Verena die Kinder nicht weggenommen. "Unabhängige Fachleute und alle Beteiligten kamen zu dem Schluss, dass unsere Kinder momentan besser bei mir aufgehoben sind und die Mutter sie nicht alleine sehen kann."

Zudem stellte der Musiker den Gesundheitszustand der Designerin infrage: "Ich bin über dieses Ergebnis traurig, aber muss damit genauso umgehen. Verena stellt leider auch die meisten anderen Dinge falsch dar, insbesondere was den Zeitpunkt und die schwere der Erkrankung angeht... was hier auch der eigentliche Grund für unser gemeinsames Unglück ist."