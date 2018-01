Also steckte doch mehr dahinter? Der ehemalige "Let's Dance"-Kandidat Gil Ofarim zieht gemeinsam mit seiner Ehefrau die Kinder Leo (2) und Anouk (11 Monate) groß. Im Zuge der TV-Show betonte er immer wieder, wie wichtig seine Familie für ihn sei. Nun berichtet die Bild-Zeitung aber, dass Verena und Gil längst kein Paar mehr sind.

Der Grund dafür? Angeblich die ehemalige Tanzpartnerin des Musikers, Ekaterina Leonova. Ein Insider will im Interview wissen: "Verena will die Si­tua­ti­on nicht wahr haben. Hat bis jetzt ge­hofft, dass sich Gil für sie ent­schei­den würde. Doch Gil kommt nicht von Eka­te­ri­na los. Die Kinder waren jetzt eine längere Zeit bei Freunden von ihm, weil er viel unterwegs ist." Verena hat Leo und Anouk schon tagelang nicht gesehen, so die Quelle.

Foto: REUTERS/KAI PFAFFENBACH

Liebesgerüchte hielten sich hartnäckig

Schon während der Tanz-Sendung kamen immer wieder Gerüchte auf, Gil und seine Profi-Tanzpartnerin seien mehr als nur Freunde - damals dementierten beide aber mehrmals und verärgert. Nachdem das Paar "Dancing Star 2017" geworden war, wurde es auch gemeinsam auf der Berlin Fashion Week gesichtet und sorgte dort für Verwirrung.

Foto: RTL

Zufälliges Treffen oder nicht?

Promiflash fragte die zwei nämlich getrennt voneinander, ob das Zusammentreffen geplant war. Ekaterina bejahte: "Wir wussten, dass wir zusammen hier sein werden und da haben wir uns schon ein bisschen gefreut, ja." Gil dagegen will von der Begegnung vorher keine Ahnung gehabt haben. "Es war gerade Zufall, kein Scheiß. Es ist lustig, Ekaterina hier zu treffen. Wir haben sofort über Tänze und Choreographien gesprochen, sehr, sehr lustig", findet der Sänger.

Foto: dpa-Zentralbild/Britta Pedersen

Ob zwischen dem Paar, bei dem zumindest auf der Bühne die Funken sprühten, tatsächlich mehr läuft, wissen wohl nur die beiden. Die Anwälte seien wegen der Trennung von Gil und Verena jedenfalls schon eingeschaltet, berichtet die Bild Zeitung. Verena kryptisch zur Bild: "Jeder Dritte geht wahrscheinlich in eine Ehetherapie." Von Scheidung will sie aber nicht sprechen. Ofarims Anwalt will sich nicht zu den Gerüchten äußern. Seit 2014 ist der Sänger verheiratet.