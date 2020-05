Keszler feierte seinen 50 - und alle kamen

APA14511580-2 - 07092013 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA 139 CI - Privat hat Gery Keszler seinen 50. Geburtstag am 27. Juli im engstem Kreis abseits der Öffentlichkeit begangen. Umso pompöser inszenierten die Freunde des "Mr. Life Ball" die offizielle Feier am Freitag, 6. September 2013, in Palais Schönburg in Wien-Wieden. Im Bild: (v.L.n.R.) - Gery Keszler während der Feier. ----SPERRFRIST 18:00 UHR ----- +++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND +++ APA-FOTO: LIFE BALL/ALEXANDER CH. WULZ

© Bild: APA/LIFE BALL/ALEXANDER CH. WULZ