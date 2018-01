Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Georgina Fleur wurde laut der Zeitschrift InTouch in ein New Yorker Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie von zwei Männern in einer Wohnung auf der Upper East Side überfallen und schwer verletzt wurde.

Dabei zog sie sich eine blutige Kopfwunde zu, die mit sieben Stichen genäht werden musste. Eine Vertraute der 27-Jährigen enthüllt: "Ein Mann hielt ihr eine Waffe an den Kopf. Der andere prügelte auf sie ein. Georgina hatte Todesangst."

Foto: instagram Die Szenen erinnern an einen Albtraum: "Unvorstellbar, wie ihr zumute gewesen sein muss. Überall war Blut. Sie hatte eine schwere Platzwunde am Kopf, und auch im Bauchbereich wurde sie verletzt."

Haare abrasiert

Nach dem Vorfall wurde der Notarzt gerufen und Georgina ins nächste Krankenhaus eingeliefert. Ihre Haare mussten abrasiert werden, da sie am Kopf genäht wurde. Seitdem trage sie eine Perücke.

Zwielichtige Leute in New York

Die Skandalnudel selbst hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Georginas Mutter Gerti hatte vor kurzem gegenüber InTouch verraten, dass sich ihre Tochter in den USA mit "zwielichtigen Leuten" umgebe: "Ich habe Angst, dass sie als Callgirl arbeitet."

