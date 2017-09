Hilfe. In einem Interview hat George Clooney (56) nun erzählt, dass er und seine Frau Amal (39)schon vor längerer Zeit einen Flüchtling aus dem Irak aufgenommen haben. Der Mann wohne in einem ihrer Häuser und studiere jetzt an einer Universität in Chicago. "Er war in einem Bus nach Mosul, als IS-Terroristen die beiden Busfahrer ermordeten."

Der Yezide habe überlebt und sei in die USA gekommen. "Er hat alle Checks bestanden, und dann haben wir spontan gesagt: ’Hör zu, wir unterstützen dich. Du möchtest ausgebildet werden? Du möchtest mit dem Leben vorankommen? Wir können dir helfen’".

Mit mehreren Millionen Dollar aus seinem Vermögen will der Schauspieler und Regisseur auch weitere Flüchtlinge unterstützen, die in die USA kommen. Seit Jahren setzt er sich für Verfolgte ein. Auch seine Frau Amal kämpft als Menschenrechtsanwältin für die Rechte yezidischer Frauen im Nordirak.

Zwillinge

Beide sind nun aber auch mit ihren erst vor zwei Monaten geborenen Zwillingen Ella und Alexander beschäftigt. Im Bezug auf seine Kinder erzählte er: "Wir sind beide unausgeschlafen. Aber ich kann toll Windeln wechseln, das wusste ich vorher nicht."