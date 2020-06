George Michael noch immer im Krankenhaus

Popstar George Michael (49) ist nach seinem rätselhaften Auto-Unfall vom vergangenen Donnerstag weiter zur Beobachtung im Krankenhaus. Es handelt sich dabei lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme, sagte seine Sprecherin am Dienstag dem Sender BBC. Er freue sich schon darauf, bald entlassen zu werden. Warum Michael noch immer im Krankenhaus liegt, obwohl er nur Kratzer und blaue Flecken davongetragen haben soll, erklärte seine Sprecherin nicht.

Der Sänger war als Beifahrer in dem Wagen auf der Autobahn in der englischen Grafschaft Hertfordshire unterwegs. Nach Angaben der Rettungskräfte lag er auf der Fahrbahn, war aber bei vollem Bewusstsein. Die Polizei erklärte, das Auto sei nicht beschädigt und es sei auch kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen. Augenzeugen behaupteten, Michael habe während der Fahrt die Tür geöffnet und sei herausgefallen. Bestätigt wurde dies nicht.

Michael hatte Ende 2011 wegen einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung wochenlang in Wien im Krankenhaus gelegen. Vor rund drei Jahren war er mit Cannabis im Blut in London mit dem Auto in das Schaufenster eines Fotogeschäfts gefahren. Dafür musste er acht Wochen in Haft.