"Generation von Weicheiern": Günther Klum lästert über Maskenpflicht

So ganz scheint Klum die strengen Maßnahmen jedenfalls nicht nachvollziehen zu können. "Wenn man die Zahl der Corona-Toten mit denen der schweren Grippe vergleicht, dann sind diese eigentlich nicht exorbitant hoch", zitiert Express den Unternehmer weiter.

Dass Maßnahmen notwendig sind, sieht er am Ende aber doch ein. "Wir müssen uns weiter wie vor einer schlimmen Grippe schützen." Dennoch gab er zu bedenken: "Angst ist der falsche Ratgeber. Deshalb habe ich auch keine Angst vor Corona."

Heidi Klum hält sich an Maskenpflicht

Für Heidi Klum, die mit ihren Kindern und ihrem Ehemann Tom Kaulitz in Los Angeles lebt, gehört das Tragen von Masken im öffentlichen Raum inzwischen zum Alltag. Und wie aktuelle Instagram-Postings beweisen, hält sich die 47-Jährige auch an die Vorschriften. Am Set von "America's Got Talent" trägt sie jedenfalls pflichtbewusst Maske.