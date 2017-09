Gehirntumor bei Kate Walsh diagnostiziert

Schon vor zwei Jahren wurde bei 'Grey's Anatomy'-Star Kate Walsh ein Gehirntumor festgestellt. Erstmals hat sie darüber nun mit dem Cosmopolitan Magazin über die Schock-Diagnose gesprochen. Es sei eine extrem schwere Zeit gewesen.

Zunächst war sie einfach nur ständig müde, was sie auf ihren stressigen Alltag zurückführte: "Ich hatte verrückte Arbeitszeiten - 80 Stunden pro Woche - und habe außerdem wirklich hart trainiert, also war ich nicht überrascht. Ich dachte, okay, ich ändere mein Workout und mache weniger anstrengende Sportarten."

Doch dann habe sie sich immer schlechter gefühlt. Sie schwenkte beim Autofahren plötzlich auf eine Seite und hatte Probleme mit dem Sprechen und Denken.

Foto: APA/Michael Desmond

Tumor so groß wie eine Zitrone

Ein MRT hat schließlich gezeigt, dass sie einen fünf Zentimeter großen Tumor in ihrem Kopf hatte, "so groß wie eine kleine Zitrone".

Die Diagnose hat die 49-Jährige in einen Schockzustand versetzt: "Ich fühlte mich, als hätte ich meinen Körper verlassen. Meine Assistentin hat mich gefahren und ich musste ihr sagen, dass sie Notizen machen sollte, denn ich war komplett weggetreten. Ich hätte nie damit gerechnet, dass so etwas passiert."

Foto: REUTERS/LUCY NICHOLSON

Drei Tage später legte sich die Schauspielerin unters Messer, um den Tumor zu entfernen. Sie habe "exakt das getan, was mir die Ärzte sagten, unzählige Fragen gestellt, viel Unterstützung bekommen und mir einfach meine Zeit genommen."

Jetzt fordert der TV-Star zur frühen Vorsorge auf: "Obwohl ich jahrelang eine Ärztin im Fernsehen gespielt habe, ging ich selbst nicht oft zum Arzt, abgesehen von meinem jährlichen Frauenarztbesuch." Die Schock-Diagnose sei jedoch ein "gewaltiger Wachruf" gewesen, um von nun an jährliche Check-ups zu machen.