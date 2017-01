Vor einem Jahr haben sich Gavin Rossdale (51) und Gwen Stefani (47) getrennt. Jetzt sprach der Rocker über die Trennung und er klingt gerade nicht glücklich: "Eine Scheidung war genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Aber jetzt ist es eben so. Ich finde sie noch immer fantastisch und wir hatten viele schöne Momente in den 20 Jahren. Erst im Nachhinein sieht man das."

Offenbar hatte der "Bush"-Frontmann ordentlich an der Scheidung zu kiefeln. Der Sun erklärte er: „Ich glaube, abgesehen vom Tod ist eine Scheidung eines der schmerzvollsten Dinge, die du durchstehen musst.“ Gwen und er hätten drei tolle Kinder gemeinsam und eine lange Zeit miteinander verbracht, über die er heute dankbar ist.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER Mehrmals soll er Stefani in der Ehe fremdgegangen sein. Courtney Love machte publik, dass sie vor Jahren eine acht Monate andauernde Affäre mit Rossdale hatte - als er schon mit Gwen verheiratet war.

Stefani ist kurz nach der Trennung mit Country-Star Blake Shelton (40) zusammengekommen. Sogar von Hochzeit ist bereits die Rede. Ganz offenbar trauert sie ihrem Ex weitaus weniger hinterher.