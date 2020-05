Frühstück mit Verena Scheitz

Mit der Schauspiel-, Sologesangs- und Tanzausbildung begann sie gleich nach der Matura . "Aber alle haben gesagt, mach was G'scheites." Das Studium hat sie sich aus praktischen Überlegungen ausgesucht. "Ich habe geschaut, welche Uni am nächsten zum Konservatorium ist, und das war eben Jus." Medizin wäre für sie nicht infrage gekommen, obwohl ihr Vater und ihre Schwester Ärzte sind. "Alles, was mit Leben und Verantwortung zu tun hat, muss einem sehr bewusst sein."



Scheitz überlegt sich sehr genau, welche Verantwortung sie übernehmen kann und will. "Es gibt drei Sachen, bei denen sich die Leute vorher ein bissl was überlegen sollten. Dazu gehören Autofahren, Kinderkriegen und Wählen."