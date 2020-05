Frühstück mit Mirna Jukic

Am 18. November 1991 ist die Stadt Vukovar gefallen. Am 21. November ist die damals fünfjährige Mirna mit ihrer Familie nach Zagreb geflüchtet. "Dort hatte ich eine coole Kindheit. Mit sieben Jahren hab ich mit dem Schwimmen begonnen." Schon als Kind habe sie die Vision gehabt, bei den Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen. "Dafür habe ich 13 Jahre lang gehackelt. Für meine Visionen hab ich den inneren Schweinehund überwunden, war jeden Tag um sieben Uhr beim Training." Die Brustschwimmerin erreichte alles, was sie wollte. "Ich habe so oft Geschichte geschrieben", sagt die dreifache Sportlerin des Jahres. Unterstützt wurde sie immer von ihrem Vater. "Er war Papa, Mama und Trainer in einer Person", erinnert sich Mirna. Ihre Mutter, studierte Bauingenieurin und Lehrerin an der Schule für Angewandte Kunst und Design in Zagreb, pendelte am Wochenende immer zur Familie. Dino, wie Mirna ihren jüngeren Bruder nennt, übersiedelte ein Jahr später nach Wien. Seit Jukic im Vorjahr ihren Rücktritt vom Spitzensport verkündet hat, "kann mein Papa endlich nur Papa sein", sagt dessen "Prinzessin".