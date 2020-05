Frühstück mit Mercedes Echerer

Ganz anders wird der Tonfall und das Tempo, wenn sie über Politik spricht. "Da komme ich gleich in Fahrt." Die fünf Jahre im EU-Parlament möchte sie nicht missen. "Aber das reine Abgeordnetenleben ist nicht das, was ich wirklich machen will." Die Kinder lebten mit ihr und der Großmutter in Straßburg. Mercedes war oft in ganz Europa unterwegs. "Ich kenne viele Orte und Städte, allerdings nur den Flughafen, das Hotel und den Konferenzraum, sonst nichts." Den EU-Job hängte sie an den Nagel, ihr Interesse für Politik nicht. "Es gibt schon Momente, da denke ich mir, schaut her, die Lösung liegt auf der Hand. Da juckt es mich." Ja, Politik könne etwas verändern, es brauche allerdings Willen und Visionen. "Das sieht man an Obama, er hört nicht auf zu kämpfen."



Viel Zeit investiert Echerer auch in EU XXL, eine filmpolitische Plattform mit Projekten u. a. für Jugendliche. "Wir zeigen europäische Filme, die sich mit Integration, Rassismus, politischer Bildung und Literatur beschäftigen und bieten sie den Schulen an." Sie nennt es den emotionalen Schuhlöffel für die Jugend. "Denn wenn ein Film gut ist, dann nimmt ihn ein 13-Jähriger an. Daraus entsteht eine Plattform für Fragen."

Interessiert hört Réka zu. "Mich erstaunt, dass so viele Jugendliche in meinem Alter Strache wählen, das macht mir Angst. Sie beschäftigen sich nur mit seinen plakativen Sprüchen." Die Highschool schloss sie in Virginia ab. Jetzt beginnt sie das Tanzstudium auf einer New Yorker Uni. "Für Eltern ist es nicht immer lustig, wenn die Kinder weg wollen. Aber es ist einfach Zeit. Und beide sind sehr selbstständig und reif", sagt Mercedes. Adrian geht noch ein Jahr in die Schule in die Walz, in Wien, und lebt in einer WG, um sich das tägliche Pendeln von Niederösterreich nach Wien zu ersparen.

Spannend sei es für Mutter und Tochter gewesen, gemeinsam zu arbeiten. "Wir waren gleich Kolleginnen auf Augenhöhe", meint Mercedes. "Es war interessant, der Mami bei der Arbeit zuzusehen", sagt Réka. "Bei der Arbeit ist sie viel ungeduldiger als zu Hause." Ungeduld sei ihre große Schwäche, gibt Mercedes zu. "Aber ihr zwei habt mich zur Geduld genötigt, sie haben mich einfach erzogen."



Ihre Tochter sei ihr sehr ähnlich. "Wir sind energiegeladen, temperamentvoll, neugierig. Und wir haben beide den Instinkt für den Beruf." Nur eines unterscheidet die beiden. "Sie ist pünktlich, ich nicht", sagt die Mami, die mit ihren Kindern meistens ungarisch spricht. "Das ist ganz praktisch als Geheimsprache, wenn wir nicht in Ungarn sind."