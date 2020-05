Frühstück mit Karlheinz Hackl und Maria Köstlinger

Maria, Tochter einer Schwedin und des österreichischen Tenors Josef Köstlinger, war schon immer ein Theaterkind. "Manche Opernvorstellungen habe ich bis zu 25-mal gesehen", erinnert sie sich an ihre Kindheit.



An seine eigene Kindheit denkt Hackl mit Schaudern. Aufgewachsen als Einzelkind auf 55 Quadratmetern im Meidlinger Gemeindebau. Zu dritt im Schlafzimmer, plus einem Bösendorfer Flügel. Die Eltern stritten bis die Fetzen flogen. Der gestandene Sozialist und Vertriebsleiter von Spar passte zur christlich-konservativen Ehefrau wie die Faust aufs Aug. "Als ich 17 war haben sie sich endlich scheiden lassen." In der Schule war er der Kasperl, zu Hause der Duckmäuser. Die Wirtschaftsuni schloss der schlechte und faule Schüler als Magister ab. "Ich wollt's meinem Vater zeigen." Neben der Uni ging der "Pessimist und Zyniker" auf die Schauspielschule Krauss. Fritz Muliar war sein Lehrmeister. "Schauspieler bin ich geworden, weil ich etwas zusammenbringen wollte, was mein Vater nicht kann."

Mit der Mutter haute er sich "auf ein Packel". Er sei in einem Klima der Geheimnistuerei aufgewachsen. Der Vater hatte Affären. Erst spät erfuhr er von einer Halbschwester, die sich mit 22 Jahren das Leben nahm. "Als mir mein Vater ihr Armengrab am Meidlinger Friedhof gezeigt hat, habe ich ihn gehasst."



Der Kammerschauspieler beschreibt sich als leichtsinnigen Melancholiker ("Anatol"). "Ich bin ein Seelenstrizzi. Eine Mischung aus Sensibilität und Brutalität. Ein Egomane", sagt der Wiener, dessen Theaterpublikum ihn wegen seiner sensiblen Schauspielkunst liebt. "Die Mischung aus sensibel, melancholisch, hilflos und dann wieder das genaue Gegenteil, hat mich sehr, sehr angezogen", sagt Köstlinger. Vor dreizehn Jahren heirateten die beiden, nachdem er ihr in der Eden Bar einen Heiratsantrag machte. "Bei mir war es Liebe auf den ersten Blick, ich habe nie an den Altersunterschied gedacht", sagt Köstlinger, eine glühende Red-Bull-Salzburg-Anhängerin. Hackl, der als Kind bei der Vienna Fußball spielte und Sportreporter werden wollte, ist Rapid-Fan. Wickel gebe es deshalb keine.