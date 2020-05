Frühstück mit Ingo Pertramer

"Das ist a blöde G'schicht", sagt er sofort - allem Anschein ob verwunderter Besucherblicke und seines rechten bandagierten Unterarms, reicht die linke Hand zur Begrüßung und bittet in die Maisonette.



"Vorsicht, Stufen", sagt er, den Weg nach unten vorausgehend. Zu ebener Erde, in der lichtdurchfluteten Wohn-Essküche: seine Familie. Frau Tanja (36) mit der einjährigen Lotta im Arm, Fabian (13) und Jana (9) auf der Couch und Vater Ingo mittendrin und unentschieden, ob in den Garten oder erst Kaffee kochen. Erst die Frage nach dem Arm beantworten, bitte.