Frühstück mit Freddy Sahin-Scholl

Auch seine Ziehmutter Hanni wusste, dass die Musik "das Tor zu meinem Herzen ist". Im Heim stand ein Klavier, auf dem er stundenlang improvisierte und dazu sang. Was er in Worten nicht ausdrücken konnte, fand ein Ventil in der Musik. Es war seine Muttersprache. "Wut, Freude, Verzweiflung, Trauer - alle Emotionen, die mein kleines Kinderherz durchwanderten, kamen hier zum Ausdruck."



Nur das Notenlesen widerstrebte ihm. Alle Bemühungen von Musiklehrern scheiterten. Seine Pflegemutter verzweifelte. Er sagte damals zu ihr: "Ach Mutti, eines Tages wird es ein Klavier geben, da fallen die Noten oben raus." Und genau dieses Gerät hat der Musiker jetzt. Sahin-Scholl führt in sein Arbeitszimmer und zeigt seine Anlage. "Ich habe eine Idee, schreibe mir nichts auf, setze mich an mein Yamaha-Klavier und komponiere. Der Computer daneben nimmt alles auf und übersetzt das, was ich spiele, in Noten. Auf dem Keyboard kann ich dann ein ganzes Symphonieorchester nachspielen."