Frühstück mit Florian Scheuba

Mein erster Gedanke beim Aufwachen:

Da schau her!



Ich träume oft von:

Weltfrieden



Ein Wort, das ich am Sonntag nicht hören kann:

Unschuldsvermutung.



Humor ist ...

etwas, was den Menschen zum Menschen macht.



Wenn ich Zeit habe, höre ich am liebsten:

Musik mit Kopfhörern. Wenn ich mir eine neue CD kaufe, dann ist mein Ritual, sie das erste Mal nur mit Kopfhörern anzuhören. Weil man die Musik

konzentrierter hört. Mir ist die Musik so heilig, dass ich mich beim ersten Mal Hören so intensiv wie möglich damit auseinandersetzen möchte.



Der erste Blick in den Spiegel:

Schon wieder der!



Tee oder Kaffee?

Kaffee, groß, schwarz, kurz, ohne Zucker.



Meine Sonntagslektüre:

"profil" und "Der Spiegel".



Ein Sonntag, den ich nie vergesse:

Den hab ich schon vergessen.



Der Platz, an dem ich gerne frühstücke:

Im Lokal " Schöneck" bei den Brüdern Baumgartner, in Pfalzen in Südtirol. Ein Geheimtipp.



Den Appetit verderben mir ...

Menschen, die nicht genießen können.



Auf keinen Fall esse ich:

Analogkäse. Sonst probiere ich alles aus.



Am liebsten esse ich ...

alles, was mit Liebe und Könnerschaft gemacht wurde.