Frühstück mit Detlef "D!" Soost

Er war sieben, als er in ein Kinderheim in Pankow kam, denn seine psychisch schwer kranke Mutter konnte sich nicht mehr um ihn und seine Halbschwester kümmern. Sie litt an Schizophrenie, versuchte sich, mit Tabletten und Alkohol zu vergiften und starb in der Psychiatrie, als Detlef 14 Jahre alt war.



In sein Hirn habe sich dieses unendliche Heimweh eingeprägt. "Ich wünschte mir im Heim nichts sehnlicher als eine Familie. Niemand besuchte mich. Ich wurde als Bettnässer ausgelacht. Alleinsein kann ich bis heute nicht ertragen", sagt Detlef, der sich durchaus auch an schöne Momente im Heim erinnern kann. Das waren die "Westpakete" der Oma aus der BRD. Gefüllt mit Schokolade, Spielsachen und manchmal einem Pullover. "So roch der Westen."



Der große, dünne Bub mit den lockigen schwarzen Haaren gab nie auf. "Aufgeben" kommt in D!s Wortschatz bis heute nicht vor. Wie alle Kinder, träumte auch er davon, als Fußballer viel Geld zu verdienen. Zwölf war er, als "einer unserer heimlichen Fernsehnächte mein Leben veränderte." Er sah "Thriller" und wusste, "ich will so sein wie Michael Jackson". In einem Jazzdance-Kurs "lernte ich alles von der Pike auf. Ich lernte und lernte. In der Nacht fegte er über die Tanzflächen der Marzahner Disco, am Tag machte er die Werkzeugmacher-Ausbildung. Mit Freunden gründete er die "Dance Collection".