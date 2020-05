Frühstück mit Cordula Reyer

Sie ist eine Pendlerin. Ihr Hauptwohnsitz ist seit mehr als 25 Jahren in Los Angeles. Viel Zeit verbringt sie aber auch in der Nähe von Turin. Der Grund: Ihr Freund, ein Österreicher, lebt in Italien. Wenn Cordula Reyer in ihre Heimat kommt, wohnt sie bei ihrer Mutter in Gießhübl, bei einem ihrer Geschwister in Wien oder, wie diesmal, bei einer Freundin am Schafberg.



Fast ungeschminkt, bloßfüßig, die Haare streng zurückgebunden und die makellose Figur in ein Sommerkleid vom Flohmarkt gehüllt, bittet Österreichs erfolgreiches Model zum Frühstückstisch. Steinpilz-Carpaccio, Buttermilch, Joghurt mit Heidelbeeren, Schüttelbrot aus Südtirol, dazu Butter und Honig und einen Cappuccino serviert die 48-Jährige. "Wenn es nicht so heiß ist, esse ich auch gerne Spiegeleier", erklärt Reyer, die eine Vorliebe für Secondhand-Stücke hat. "Ich habe immer schon gerne Kleider am Flohmarkt gekauft und sie umgenäht." Die Tochter des gestorbenen Burgschauspielers Walther Reyer kennt die besten Vintage-Läden der Welt. "Als Vintage bezeichnet man Sachen, die mindestens 20 Jahre alt sind", erklärt die Wienerin, deren Lieblingsoutfit immer schon die Latzhose ist.